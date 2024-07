Après des orages intenses dans l'Est, une dizaine de blessés légers et de nombreux dégâts

Violent orage à Charlieu, près de Roanne, dans la Loire, le 20 juillet 2024 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Un mètre d'eau et des coulées de boue: de violents orages ont balayé une partie de l'est de la France dans la nuit de samedi à dimanche, entraînant une dizaine de blessés légers et des inondations notamment en Haute-Marne.

Météo France a levé toutes les vigilances orange "orages" en vigueur, mais 31 départements de l'Est de la France restent placés en vigilance jaune, des Ardennes jusqu'en Corse, selon son bulletin de 16H.

Dans la nuit de dimanche à lundi, "des orages localement forts" sont prévus en Corse. "La virulence de ces orages relève pour le moment d'un niveau de vigilance jaune, mais une aggravation vers le niveau +orange+ ne peut être exclue à ce stade", a indiqué l'organisme.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un "épisode orageux intense" a entraîné d'"importantes" inondations en Haute-Marne.

"Les dégâts sont considérables" dans les communes de Bologne, Marault, Meures, Annéville-la-Prairie, et Sexfontaines, "du fait de coulées d'eau et de boues", a indiqué le conseil départemental de la Haute-Marne sur Facebook.

L'épisode orageux à Bologne a entraîné "plus d'un mètre d'eau dans les rues puis dans les maisons en quelques minutes", a ajouté le conseil départemental, qui a diffusé des photos et des vidéos montrant les dégâts et une route inondée.

Dans ce territoire du nord-est touché à partir de 19H00 samedi, "il est tombé 10 fois plus de pluie en une heure que lors d'un épisode normal", selon la préfecture. Huit personnes ont été légèrement blessées au cours de cet épisode. Certaines ont notamment été hospitalisées pour "hypothermie".

Dans les secteurs de Bologne, Meures et Sexfontaines "plus de 50 mm d'eau (sont) tombés en une heure et près de 100 mm en six heures", a détaillé Météo-France.

- "terribles orages" -

"Merci aux 463 sapeurs pompiers engagés dans près de 600 interventions", a réagi dimanche sur X le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Le temps est maintenant aux réparations des nombreux dégâts occasionnés par ces terribles orages", a-t-il ajouté.

De l'Auvergne à la Bourgogne, les intempéries ont en effet causé des dégâts liés au vent et aux précipitations.

Dans le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand et Riom ont été touchées samedi vers 16H00 par un orage accompagné de vents violents, jusqu'à 90 km/h. Deux personnes ont été très légèrement blessées à la suite de la chute d'un arbre sur leur camping-car à Arconsat, a indiqué la préfecture du département dans un bilan dimanche midi.

Une centaine de pompiers a été mobilisée, pour plus de 200 interventions, principalement pour des assèchements et de la sécurisation de toitures. A Riom, la flèche paratonnerre de 150 kilos de la tour de l'ancien beffroi a dû être enlevée après avoir été endommagée.

Puis dans la nuit, un important front pluvieux a provoqué une montée des eaux dans quelques rues de la partie basse de la ville de Thiers, jusqu'à 60 cm, redescendue dimanche matin à environ 20 cm, toujours selon la préfecture.

Dans la Loire, le toit d'un foyer pour personnes âgées a été arraché à 80% à Rozier-en-Donzy, nécessitant le relogement de 22 résidents, ont indiqué les pompiers.

Dans les Vosges, qui étaient placées en vigilance jaune, un orage a été violent sur le secteur d'Epinal, a indiqué à l'AFP la préfecture du département, et le conducteur d'une voiture a été "légèrement blessé" après qu'une bouche d'égout se soit soulevée et a percuté le véhicule.