Après Delevoye, le ministre Didier Guillaume sur le départ ?

Et bientôt un 17e départ du gouvernement ? Alors que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites, vient tout juste de quitter le gouvernement, c'est une autre démission qui pointe à l'horizon. Selon nos informations, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume pourrait bientôt faire ses valises pour mieux faire campagne pour les municipales à Biarritz, où un autre ministre est candidat sur la liste du maire sortant : Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur et du Tourisme. Deux ministres d'un même gouvernement qui s'affrontent à un scrutin municipal ? De mémoire de ministre, c'est du jamais vu. D'un côté du ring, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. De l'autre, Jean-Baptise Lemoyne. « Il va falloir régler cela au plus vite, observe un ponte du gouvernement. On a trouvé situation plus dingue que les frondeurs socialistes ! »La règle d'Édouard PhilippeUn drôle de cas de figure que le ministre de l'Agriculture pourrait régler en démissionnant. C'est en tout cas la situation espérée au sommet de l'État où l'on observe « les signes d'un départ ». L'ancien socialiste a multiplié ses déplacements dans le sud-ouest ces dernières semaines, ce qui a le don d'agacer plusieurs membres du gouvernement. « Le Premier ministre a fixé une règle : les candidatures de ministres, c'est en janvier, pas avant ! » D'ici là, Édouard Philippe a exigé de ses...