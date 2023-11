Après Ciaran, la tempête Domingos met à nouveau la France en alerte

Vue aérienne de bateaux endommagés par le passage de la tempête Ciaran dans le port de Porto, en Corse, le 3 novembre 2023 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Après Ciaran, voilà Domingos: déjà éprouvée par les intempéries, la France essuie à partir de samedi soir une nouvelle tempête, en particulier sur la façade atlantique, avec 13 départements en alerte orange aux vents violents, aux inondations ou aux fortes vagues.

Deux départements supplémentaires ont été placés samedi après-midi en vigilance orange, la Dordogne et la Corrèze, s'ajoutant aux onze déjà en alerte un peu partout dans le pays, du Pas-de-Calais à la Méditerranée et la Corse en passant par la Nouvelle-Aquitaine.

Domingos, a priori "moins sévère" que sa devancière selon Météo-France, pourrait toutefois causer de nouveaux dégâts dans des zones déjà touchées par Ciaran, qui a fait en France au moins deux morts et 47 blessés. Et cette nouvelle dépression devrait compliquer les réparations du réseau électrique, toujours en cours avec environ 250.000 foyers encore affectés samedi à la mi-journée.

"On s'éclaire essentiellement aux bougies, on n'a pas de chauffage donc on se couvre. Et comme on a une plaque électrique, on se nourrit en allant acheter des salades et des sandwiches", a raconté à l'AFP Gwennaëlle Duhamel, 27 ans, une psychomotricienne privée d'électricité depuis jeudi à Port-Launay (Finistère).

Après les vents records de Ciaran mercredi et jeudi, jusqu'à 207 km/h sur la pointe du Raz (Finistère), Météo-France s'attend à un nouveau "fort coup de vent" du Morbihan à la Gironde, avec des rafales de 130 km/h sur les côtes et autour de 110 km/h dans les terres.

Samedi en milieu d'après-midi, les rafales les plus fortes à l'avant de Domingos atteignaient déjà les 100 à 110 km/h sur les zones exposées du littoral atlantique, selon l'organisme public.

- "Conditions difficiles" -

La Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde ont été placées en vigilance orange "vents" à partir de 18h00. À la même heure, une alerte pour "vagues-submersion" concerne la Charente-Maritime, la Gironde, mais aussi les Bouches-du-Rhône et le Var.

Météo-France a également émis une vigilance orange "crues" qui englobe la Corrèze, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Pas-de-Calais et la Corse. Les deux départements corses sont aussi sous vigilance orange "pluie-inondation", la Corse-du-Sud étant également placée dimanche en vigilance orange "vagues-submersion".

Un quatorzième département, les Alpes-Maritimes, doit basculer dimanche à la première heure en vigilance orange "vagues-submersion".

Le président Emmanuel Macron constate les dégâts causés par la tempête Ciaran dans une exploitation agricole de Plougastel-Daoulas (Finistère), le 3 novembre 2023 ( POOL / Yoan VALAT )

Dans les zones déjà affectées par les tempêtes Céline et Ciaran, les sols gorgés d'eau et les arbres et infrastructures fragilisés par le vent font craindre de nouveaux dégâts, en dépit de la moindre menace de Domingos.

"Si l'intensité du phénomène est peut-être un cran en-dessous, il faut quand même être vigilants car ce deuxième épisode arrive dans un contexte fragile, avec des arbres déjà fragilisés par la précédente tempête", a résumé pour l'AFP Loïs Pourchet, prévisionniste de Météo-France.

Et ces "conditions climatiques souvent difficiles" à cause de la pluie et du vent compliquent les réparations, précise Enedis. Samedi à la mi-journée, 257.000 clients restaient privés d'électricité, notamment en Bretagne et en Normandie, contre 260.000 à 08h00, selon l'opérateur.

- Gymnase chauffé -

A Brest, un gymnase chauffé a été ouvert pour permettre aux sinistrés privés d'électricité de se reposer, prendre une douche, un café et recharger leurs équipements électroniques.

Dans la Manche, la quasi-totalité des territoires concernés avait retrouvé samedi à la mi-journée l'accès à l'eau courante, selon la préfecture, qui précise que des tests de potabilité devaient encore être menés dans certains secteurs. Quelque 400 personnes vivant dans des hameaux encore privés d'eau ont fait l'objet de distribution de bouteilles.

Les transports ont également été très perturbés. "Par sécurité", la circulation des trains a été suspendue sur les axes La Rochelle-Bordeaux et La Rochelle-Poitiers, Niort-Royan et Bordeaux-Le Verdon entre samedi 18h00 et dimanche 10h00.

Vue du Rocher de la Vierge à Biarritz, le 3 novembre 2023 ( AFP / GAIZKA IROZ )

En Europe, la tempête a fait au moins 17 morts dont deux en Belgique, un à Madrid, un en Allemagne, un aux Pays-Bas, six en Italie et quatre dans un naufrage au Portugal.

S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines. Les phénomènes de vagues-submersion sur les côtes risquent ainsi de devenir plus dangereux avec la montée du niveau de la mer liée à la fonte des glaces.