Après avoir eu bon la saison dernière, une IA donne son pronostic pour PSG-Arsenal

Après avoir eu bon la saison dernière, une IA donne son pronostic pour PSG-Arsenal

L’IA préférée des supporters parisiens ? Le cabinet Avisia, spécialisé en data et IA, a de nouveau indiqué qui remportera cette dernière joute de la saison en Ligue des champions. Eurêka pour les Parisiens, puisque l’IA voit les joueurs de Luis Enrique s’imposer à 58 % contre 42 % pour les Gunners .

La saison dernière, la même intelligence artificielle avait vu juste en donnant le PSG gagnant à 62,5 % contre l’Inter Milan. Moins de certitudes, mais toujours un sacre au bout du tunnel donc pour les Parisiens.…

TC pour SOFOOT.com