Après avoir annoncé son départ, Xavi prolonge au Barça jusqu’en 2025

Le roi de la pirouette, même en tant qu’entraîneur.

En janvier dernier, Xavi avait annoncé quitter FC Barcelone à l’issue de la saison 2023-2024 après une succession de mauvais résultats et une pression qui commençait à rendre ses légendaires mèches de cheveux de plus en plus blanchâtres. Depuis, le Barça a relevé la tête, atteignant notamment les quarts de finale de Ligue des champions, où il a été éliminé par le Paris Saint-Germain. Les joueurs voulaient-ils offrir un baroud d’honneur à leur entraîneur ou étaient-ils justement soulagés de son départ ? On ne le saura jamais puisque l’ancien milieu de terrain du club a décidé de prolonger le plaisir jusqu’en 2025 d’après les informations de la presse catalane.…

EL pour SOFOOT.com