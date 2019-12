Après 5 jours de mobilisation, la grève continue ce mardi

L'essentiel Le trafic SNCF et RATP était de nouveau très perturbé, voire inexistant après déjà quatre journées d'un mouvement de grève très suivi contre la réforme des retraites. Il le sera encore au moins jusqu'à mercredi.631 km de bouchons en Ile-de-France ce lundi vers 8h30. C'est un record pour un matin, les effets de la pluie s'ajoutant à ceux de la grève des transports publics.Des manifestations sont prévues mardi. A Paris, le cortège partira de la place Vauban (VIIe) en direction de Denfert-Rochereau (XIVe).» Revivez la journée de perturbations :20h15. Ce direct est à présent terminé. 19h46. Plus « que » 98 km de bouchons. L'engorgement des routes franciliennes est revenu à la normale. Et la tendance est à la baisse, selon Sytadin. 19h40. Les syndicats policiers menacent de durcir leurs actions. Les trois principaux syndicats de gardiens de la paix Alliance et Unsa-Police, rejoints par Unité-SGP, promettent de durcir leurs actions si le gouvernement n'apportait pas des garanties pour la défense du régime spécifique de retraite des policiers. « La mobilisation continue, elle doit s'accentuer jusqu'au black out complet et illimité dans la durée à partir du 11 décembre tant que nous ne serons pas entendus », est-il écrit dans un tract cosigné pour la première fois par les trois plus importants syndicats de gardiens de la paix.19h25. Transport routier et logistique: 4 syndicats appellent à la grève. Pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaire, quatre syndicats du transport routier et de la logistique appellent à la grève le 16 décembre. « Des actions sous forme de rassemblements, de blocages ou autre, auront lieu dans toutes les régions de France », annonce dans un tract l'UFR-CFDT, premier syndicat de la branche.19h15. «Reculez, reculez » : cohue gare du Nord. Les agents de sûreté de la SNCF repoussent des voyageurs qui essaient de monter dans des trains bondés. Scènes de ...