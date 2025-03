Après 29 mois de détention en Iran, le Français Olivier Grondeau libre et de retour en France

Un portrait du Français Olivier Grondeau lors d'un rassemblement pour sa libération et celle de Cécile Kohler et Jacques Paris, le 1er février 2025 à Paris ( AFP / Sébastien DUPUY )

Le Français Olivier Grondeau, qui était détenu en Iran depuis octobre 2022, "est libre, en France, parmi les siens", a annoncé jeudi Emmanuel Macron, assurant que "la mobilisation ne faiblira pas" pour la libération des deux derniers ressortissants français encore en prison à Téhéran.

"Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille", a dit sur X le président français, au sujet d'Olivier Grondeau, 34 ans, qui avait été condamné en Iran à cinq ans de prison pour espionnage. Cette peine avait été jugée arbitraire par les autorités françaises qui avaient dénoncé une diplomatie d'otage d'Etat de la part de Téhéran.

"Je remercie tous les services de l'État, notre ambassadeur en Iran et le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, de leur action décisive", a-t-il ajouté.

Olivier Grondeau, qui fêtera ses 35 ans la semaine prochaine, est arrivé lundi soir en France, ont précisé à l'AFP l'Elysée et une source diplomatique, sans toutefois dévoiler les conditions de sa libération. Il est actuellement hospitalisé pour subir une batterie d'examens alors qu'il était très affaibli ces derniers mois, notamment sur le plan psychologique.

Cette remise en liberté intervient après de longues et difficiles négociations entre les deux pays et dans un contexte de bras de fer entre les Occidentaux et l'Iran sur son programme nucléaire. Téhéran nie vouloir se doter de l'arme nucléaire, bien que ses réserves d'uranium enrichi s'approchent du seuil nécessaire pour la fabriquer.

"Cette libération fait honneur à la diplomatie française et au travail acharné de notre ambassade à Téhéran, du centre de crise et de soutien et des services du ministère des Affaires étrangères", a réagi de son côté le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot, sur le même réseau X, en publiant une photo de M. Grondeau, tout sourire, à bord d'un avion.

"Immense joie de retrouver Olivier puisqu'innocent de tout, sa place a toujours été parmi nous", a déclaré à l'AFP Me Chirinne Ardakani, son avocate française.

Originaire de Montpellier, dans le sud de la France, Olivier Grondeau était en voyage touristique dans la ville de Shiraz, dans le sud de l'Iran, quand il a été arrêté le 12 octobre 2022.

Il a d'abord été détenu à Téhéran, dans la tristement célèbre prison d'Evin, puis dans la ville de Shiraz, avant d'être à nouveau transféré en octobre dernier à Evin, où les conditions de détention sont réputées particulièrement difficiles.

Jusqu'en janvier dernier, il avait choisi de ne pas révéler publiquement son identité, espérant que les négociations diplomatiques pour sa libération entre Téhéran et Paris puissent aboutir en toute discrétion.

Mais il s'était ravisé et avait préparé une campagne de communication depuis la prison d'Evin, avec l'aide de son comité de soutien composé d'amis.

L'Iran, qui détient plusieurs ressortissants occidentaux ou binationaux, est accusé par leurs soutiens, des ONG et des chancelleries occidentales, de s'en servir comme monnaie d'échange, même si officiellement leurs libérations ne donnent lieu à aucune contrepartie.

- "Otages d'Etat" -

Le gouvernement français a maintes fois condamné cette diplomatie "d'otages d'Etat".

Emmanuel Macron avait lui-même dénoncé récemment la "détention indigne et arbitraire" des ressortissants français, et exigé leur libération. Ces propos avaient provoqué l'ire de Téhéran qui avait fustigé des propos "non constructifs".

Les deux autres Français toujours détenus sont Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran, où les autorités les accusent d'espionnage.

"Notre mobilisation ne faiblira pas: Cécile Kohler et Jacques Paris doivent être libérés des geôles iraniennes", a martelé le chef de l'Etat dans son message jeudi. "Toutes mes pensées vont vers eux et leur famille en ce jour", a-t-il ajouté.

"Je pense à ma cliente, toujours incarcérée en section 209 de la prison d'Evin: Cécile cloîtrée dans une cellule de 8m2, sans fenêtre, sous vidéosurveillance continue, qui dort à même le sol", a déclaré à l'AFP Me Ardakani.

Elle souligne la nécessité de se battre pour les deux ressortissants toujours détenus, ajoutant que les "geôliers devront répondre de leurs actes criminels, y compris devant la justice française".

D'autres Français avaient été détenus arbitrairement en Iran avant d'être libérés, dont Louis Arnaud, en juin 2024.

Ce consultant, aujourd'hui âgé de 36 ans, avait été arrêté en septembre 2022 à Téhéran, au moment où commençaient les manifestations du mouvement Femme Vie Liberté à la suite de la mort en détention de la jeune kurde Mahsa Amini, accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Benjamin Brière et Bernard Phelan avaient, eux, retrouvé la liberté en mai 2023.