Apprentissage: les artisans demandent le report de la baisse de financement

Le président de CMA France (Chambre de métiers et de l'artisanat) a appelé "solennellement" jeudi à un report de la baisse de 5% du financement public de l'apprentissage envisagée à partir de septembre, qui soulève un risque sur le maintien de formations devenues déficitaires.

"J'appelle solennellement le gouvernement à reporter cette baisse et à lancer une grande concertation sur le financement de l'apprentissage", a déclaré le président de CMA France, Joël Fourny, lors d'une conférence de presse.

"A défaut", a-t-il ajouté, "les Chambres de métiers et de l'artisanat ne seront plus en mesure de garantir à la rentrée prochaine l'accueil des jeunes pour les formations devenues déficitaires - ce qui serait un véritable déchirement".

Les niveaux de prise en charge avaient déjà baissé de 2,7% l'an dernier.

Pour CMA France, 57% des formations de l'artisanat, représentant 55% du nombre d'apprentis du secteur, deviendraient déficitaires avec cette nouvelle baisse.

CMA France y voit d'abord un danger pour les formations rares déjà déficitaires, comme celles de vitrailliste ou de facteur d'orgue, et à plus long terme pour les CAP les plus répandus: boulanger, plombier, coiffure ou métiers de l'esthétique.

Certes les CFA (centres de formation d'apprentis) avaient encore en 2022 des marges confortables de 9%, a relevé le directeur général de CMA France, Julien Gondard. Mais elles "servent notamment à investir dans les plateaux techniques, pour être au plus haut des technologies de formation", selon lui.

Avec la baisse envisagée, "j'ai peur qu'on en revienne à apprendre le ficelage du gigot sur un morceau de bois", a déploré M. Fourny.

Les 200.000 apprentis dans l'artisanat représentent un quart des apprentis en France. Quatre de ces jeunes sur cinq trouvent un emploi sept mois après l'obtention de leurs diplômes et la moitié deviendront chef d'entreprise, fait valoir CMA France, dont les 137 CFA ont formé 112.500 apprentis en 2022.

"Je veux croire qu'il est encore possible de trouver une solution", a conclu M. Fourny.

Une étude d'opinion portant sur près de 6.300 artisans, dévoilée jeudi par CMA France, montre que 63% d'entre eux s'inquiètent de la situation économique, comme de nombreux patrons actuellement.

Principaux sujets d'inquiétude: la hausse des prix des matières premières (27%) et de l'énergie (15%) ainsi qu'une baisse du carnet de commandes (16%). "16%, ce n'est pas beaucoup", a relevé M. Gondard, mais cela pourrait constituer "de premiers signaux d'alerte".