Apprendre le Code de la route en classe : dans l'Aisne, des cours gratuits au lycée

« Vous risquez 68 euros d'amende en cas de feu défectueux. Si vous vous faites contrôler de nuit, elle passera à 135 euros et votre véhicule pourra être immobilisé », explique Dominique Sommerard, le moniteur. La séance ne se déroule pas dans une auto-école mais dans une salle de classe, au lycée Joliot-Curie d'Hirson (Aisne). Ce soir-là, près d'une vingtaine d'élèves de seconde et de première année de CAP suivent une leçon de Code de la route après la journée de cours. Thème du jour : éclairage et signalisation.Au fond, Jean-Louis Bricout, le député (PS) de la circonscription, observe silencieusement. C'est lui qui est à l'origine de cette expérimentation unique menée en Thiérache, vaste région frontalière, à cheval entre la France et la Belgique. Au total, huit établissements (lycées, maisons familiales et rurales, centres de formation des apprentis...) de ce territoire très rural, où les freins à la mobilité sont nombreux, bénéficient de ce dispositif novateur.Ces leçons gratuites sont financées à parts égales par l'Etat et la région. Seuls les frais d'inscription à l'examen du Code de la route sont à la charge des lycéens et apprentis, soit 30 euros. Après dix cours collectifs avec un moniteur d'auto-école et dix cours individuels encadrés par un volontaire du service civique, les élèves passeront l'examen théorique, sans doute au lycée. En plus, ils ont accès à Prépacode, un portail d'entraînement en ligne.«J'ai sauté sur l'occasion»« Le Code de la route, c'est une première étape, s'enthousiasme, en aparté, Jean-Louis Bricout. Dans notre région, où le taux de chômage des jeunes est de 25 %, le permis est quasiment obligatoire pour accéder à un emploi, mais aussi avoir une vie sociale, assister à un spectacle, sortir. »Au second rang, Romain, 15 ans, ne perd pas une miette du cours : « Le Code, normalement, c'est 300 euros. J'ai donc sauté sur ...