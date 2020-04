Application HearmeCheer : des encouragements " authentiques " pour palier le vide ?

Combler le silence ? Elias Andersen, 19 ans, fan de baseball et petit génie entrepreneur, veut en tout cas faire du bruit. Après avoir lancé son entreprise de données sportives à 18 ans, le jeune Canadien se lance dans un nouveau challenge lié à la crise du coronavirus : ramener l'ambiance dans les stades à huis clos. Comment ? Avec une appli qui permettra à chacun de gueuler et d'encourager son équipe depuis son canapé.

" Seulement huer l'arbitre, pas l'insulter "

Guide du parfait petit supporter confronté au huis clos

Le 11 mars dernier, la décision tombe : la NBA suspend la saison régulière. Quelques minutes plus tard, Elias Andersen reçoit deux textos,: deux ingénieurs avec lesquels il travaille voient dans les futurs huis clos à venir une opportunité. Même si les supporters restent à la maison, pourquoi ne pas les faire participer depuis chez eux ? Pour Andersen, c'est un signe.Six semaines plus tard, les voilà presque prêts à lancer leur service,. Son nom : HearmeCheer, littéralementMais comment cela va-t-il bien fonctionner ? Le concept est différent des bandes-son diffusées dans le stade pour masquer le vide, comme cela s'est produit lors du huis clos entre Valence et Bergame en Ligue des champions. Non, ici, Elias Andersen veut de l'interactivité, et que les fans soient. En quelques mots, devant sa télé, le supporter pourra se connecter au match de son choix et exprimer vocalement sa passion. Sa voix sera ensuiteaux autres voix des téléspectateurs via un algorithme, dont en ressortira un son de supporters, audible à la fois au stade et à la télé. La question qui vient est donc la suivante : pourra-t-on insulter l'arbitre ?Les paroles, remixées via l'algorithme, seront en effet inaudibles,