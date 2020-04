Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple minimise la portée d'une faille découverte dans son application Mail Reuters • 24/04/2020 à 11:17









APPLE MINIMISE LA PORTÉE D'UNE FAILLE DÉCOUVERTE DANS SON APPLICATION MAIL SAN FRANCISCO (Reuters) - Apple a annoncé jeudi n'avoir trouvé aucune "preuve" qu'une faille de sécurité dans son application de courrier électronique aurait été exploitée par des pirates sur ses iPhone et iPad et le groupe estime que cette faille ne constitue pas un risque imminent pour ses utilisateurs. La société de cybersécurité ZecOps, basée à San Francisco, a indiqué mercredi avoir identifié une faille dans l'application Mail qui, selon elle, pourrait avoir exposé plus d'un demi-milliard d'iPhone à des pirates informatiques. Zuk Avraham, le directeur général de ZecOps, a déclaré à Reuters avoir des preuves que cette vulnérabilité avait été exploitée dans au moins six attaques informatiques depuis janvier 2018. Apple a admis que cette application souffrait bien d'une faille mais le groupe dit avoir mis au point un correctif qui sera proposé aux utilisateurs dans une prochaine mise à jour de ses systèmes. La firme à la pomme conteste cependant le fait que cette vulnérabilité ait pu être exploitée. "Nous avons étudié de manière approfondie le rapport du chercheur et, sur la base des informations fournies, nous avons conclu que ces problèmes ne posaient pas de risque immédiat pour nos utilisateurs", a déclaré Apple dans un communiqué. "Le chercheur a identifié trois problèmes dans Mail, mais à eux seuls, ils sont insuffisants pour contourner les protections de sécurité de l'iPhone et de l'iPad, et nous n'avons trouvé aucune preuve qu'ils ont été utilisés contre des clients." (Stephen Nellis avec Christopher Bing à Washington; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.