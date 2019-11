Apple accusé de proposer une carte de paiement sexiste, l'Etat de New York ouvre une enquête

Des accusations de discrimination contre le géant des technologies Apple et la banque Goldman Sachs, partenaire de sa carte de paiement Apple Card, ont conduit à l'ouverture d'une enquête à New York.C'est un entrepreneur américain, David Heinemeier Hansson, qui accuse.« L'Apple Card est vraiment un putain de programme sexiste », a-t-il tweeté jeudi. « Ma femme et moi-même déclarons nos impôts conjointement et nous sommes mariés depuis très longtemps. Et pourtant l'algorithme, la boîte noire, d'Apple, pense que j'ai le droit à une limite de crédit 20 fois plus élevée qu'elle », a-t-il argumenté. The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple's black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.-- DHH (@dhh) November 7, 2019 L'entrepreneur a ensuite posté une série de messages détaillant ses griefs. Il raconte ses discussions infructueuses avec le service client d'Apple et peste contre l'impossibilité de l'enseigne à expliquer pourquoi l'algorithme a décidé que sa femme était moins éligible à des crédits que lui.La qualification de « boîte noire » désigne des systèmes d'intelligence artificielle dont on ne parvient pas à expliciter les raisons ayant conduit aux décisions qu'ils prennent.Une enquête pour «déterminer si la loi a été enfreinte »Un porte-parole de la directrice du département des services financiers de l'Etat de New York, Linda Lacewell, a annoncé l'ouverture d'« une enquête pour déterminer si la loi de New York a été enfreinte et nous assurer que tous les consommateurs sont traités de manière égale quel que soit leur sexe ».Apple propose l'Apple Card depuis mars dernier avec deux partenaires, Mastercard et la banque Goldman Sachs.« Nos décisions en termes de crédit sont fondées sur la solvabilité ...