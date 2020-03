Appie rebirthday day, Nouri ?

L'Europe est paralysée, mais lui continue son combat en silence. Fauché par un malaise cardiaque lors d'un match amical en juillet 2017, l'ancien joyau de l'Ajax Abdelhak Nouri conserve toujours de lourdes séquelles du drame. Reste qu'Appie s'accroche. Ce jeudi, invités sur le plateau de la populaire émission De Wereld Draait Door aux Pays-Bas, son frère et son père ont donné des nouvelles qui se veulent positives. En attendant mieux, peut-être un jour...

Abdelhak Nouri va mieux selon son frère

"Il mange, il rote"

Frenkie de Jong ? Obligé de sécher ses yeux pour éviter de pleurer. Donny van de Beek ? Froid comme une tombe. Le présentateur vedette de l'émission Matthijs van Nieuwkerk et le rappeur Ali B ? Incapables de retenir leurs larmes. Ils n'étaient pas les seuls. Ce jeudi soir aux Pays-Bas, nombre du 1,8 million de téléspectateurs ayant assisté à la célèbre émission DWDD consacrée à Abdelhak Nouri sont passés proches des sanglots. Il y a de quoi : deux ans et demi après son grave malaise cardiaque, survenu lors d'un match amical de pré-saison de l'Ajax en Autriche, "Appie" reste dans un état très préoccupant.Hommages, vidéos de ses exploits sur un terrain, témoignages de ses amis et anciens coéquipiers (De Jong, Van de Beek, Steven Bergwijn), et surtout interventions de son père et de ses deux frères ont refait briller très haut dans le ciel l'étoile d'Abdelhak Nouri l'espace d'un instant. Mais pour beaucoup, la séquence avait aussi un goût amer d'éloge funèbre : Abdelhak Nouri ne sera plus jamais le grand espoir footballistique des Pays-Bas. Abdelhak Nouri ne sera sans doute plus jamais l'adolescent facétieux et débordant d'envie qu'il était. C'est désormais vers le passé qu'il faut se tourner pour rêver. À moins que...Sur le plateau de, trois visages se distinguaient par l'éclat brillant de leurs yeux. Celui de l'espoir. De l'espoir, le père Mohamed et les deux frères en ont en effet apporté. Interrogé sur l'état de santé d'Appie, l'aîné Abderrahim s'est avant tout voulu rassurant. "