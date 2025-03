Appel aux dons pour restaurer un bâtiment emblématique du Muséum d'histoire naturelle

Le Muséum national d'histoire naturelle, à Paeris le 8 décembre 2009 ( AFP / PATRICK KOVARIK )

Le Muséum national d'histoire naturelle a annoncé vendredi avoir lancé un appel aux dons pour restaurer l'Hôtel de Magny, haut-lieu de la recherche naturaliste qui abrita notamment le bureau de Buffon dans le Jardin des Plantes à Paris.

L'hôtel de Magny, "témoin de l'histoire des sciences naturelles" qui a "hébergé d'illustres naturalistes" et est "intimement lié" à l'histoire du Muséum, "est aujourd'hui en danger", explique le président de MNHN Gilles Bloch dans un communiqué.

L'édifice, construit entre 1696 et 1700 et classé aux monuments historiques, s'affaisse dans le sol et sa façade dont ses éléments architecturaux sont "considérablement dégradés", nécessitant d'importants travaux d'une durée minimale de deux ans, précise le communiqué.

La restauration de cet ancien hôtel particulier, prévoyant notamment une réfection de la toiture, des maçonneries et pierre de taille et menuiseries extérieures, est estimée à 11,5 millions d'euros au total.

Pour compléter les financements institutionnels, le MNHN lance une campagne d'appel aux dons et au mécénat d'entreprise en collaboration avec la Fondation du patrimoine, avec pour objectif de récolter un million d'euros.

Plus ancien bâtiment du Jardin des Plantes encore visible aujourd'hui, l'Hôtel de Magny a été acquis en 1787 par le comte de Buffon, intendant de ce qui était alors le Jardin du Roy.

Outre le grand naturaliste - dont la table de travail en acajou est toujours conservée à l'Hôtel de Magny -, d'illustres scientifiques y ont travaillé au fil des siècles comme Georges Cuvier, un des pères de la paléontologie et de l'anatomie comparée, ou Jean-Baptiste Lamarck, précurseur de la théorie de l'évolution. Il abrite aujourd'hui l'administration du MNHN.