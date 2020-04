Appel à aller travailler aux champs : plus de 200.000 candidats

Les secteurs agricole, du transport, de la logistique ou encore de l'énergie et de la santé manquent de bras.

Un agriculteur à Sayat, le 25 mars 2020. ( AFP / THIERRY ZOCCOLAN )

L'appel de Didier Guillaume à se porter volontaire pour aller travailler aux champs pour compenser le manque de travailleurs saisonniers a été entendu par 200.000 personnes a indiqué le ministre de l'agriculture et de l'alimentation mardi 7 avril.

"Après l'appel que j'avais lancé, aujourd'hui il y a plus de 200.000 personnes qui ont répondu, et nous avons 5.000 recruteurs qui sont en train d'organiser le travail " a déclaré le ministre Didier Guillaume sur France 2 en évoquant la plate-forme https://mobilisationemploi.gouv.fr/ lancée notamment par Pole emploi.

"Nous n'allons pas faire traverser la France à ces gens, ils vont travailler près de chez eux, auprès des agriculteurs, mais également dans les entreprises agroalimentaires, dans le transport, la logistique" a précisé le ministre. Mardi matin, la plate-forme indiquait que 10.621 offres étaient disponibles dans ces secteurs , mais aussi dans la santé, l'aide à domicile, l'énergie et les télécoms.

Nourrir "nos concitoyens"

M. Guillaume a surtout insisté sur ceux appelés à travailler dans "la chaîne alimentaire" afin qu'elle "ne se disloque pas" (...) Si elle était rompue, "il n'y aurait rien à manger pour nos concitoyens" a-t-il dit.

Il a encouragé les Français confinés à consommer des produits français . "Si vous ne pouvez plus aller à la campagne, la campagne vient à vous, achetez des produits frais, des fruits et légumes (...) si vous ne pouvez pas aller à la mer, la mer vient à vous, achetez des poissons, des coquillages!" a-t-il lancé, alors que les producteurs dans de nombreux secteurs trouvent difficilement des débouchés.

"Avec le froid, il n'y a pas eu beaucoup de travail" encore dans l'agriculture, a-t-il concédé. "Nous avons 5.000 recruteurs qui regardent les profils, et les orientent pour qu'ils travaillent dans l'agriculture mais aussi dans la logistique : c'est très important que les produits soient acheminés sur les lieux d'achat" a-t-il dit.

"La grande armée de l'agriculture française"

Le ministre avait lancé il y a quinze jours un appel "à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes (qui) n'ont plus d'activité" et sont mis au chômage partiel en raison de la crise liée au Covid-19, les invitant à "rejoindre la grande armée de l'agriculture française" en quête de main d'oeuvre pour les récoltes de fruits et légumes ou les semis de printemps.

Parallèlement à la plateforme de Pole emploi, le principal syndicat agricole FNSEA avait relayé l'appel gouvernemental sur ue plateforme dédiée www.desbraspourtonassiette.wizi.farm.