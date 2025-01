Apologie du terrorisme: un autre influenceur algérien interpellé puis écroué, annonce Retailleau

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à l'Assemblée nationale, le 15 janvier 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé jeudi qu'un influenceur algérien, présenté comme Mahdi B., avait été interpellé, condamné puis incarcéré mardi, pour s'être vanté dans une vidéo "de vouloir commettre des actions violentes sur le sol français".

Le ministre a terminé son message sur X (ex-Twitter) par les mots "ne rien laisser passer".

Ce nouveau dossier est médiatisé dans un contexte de tensions diplomatiques entre Paris et Alger, notamment autour des dossiers du Sahara occidental et du sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre.

" Le 9 janvier, la SDPJ du 93 (police judiciaire de Seine-Saint-Denis, ndlr) a été saisie pour des faits d'apologie du terrorisme commis sur les réseaux sociaux suite à un signalement de la plateforme Pharos à propos d’une vidéo où l’influenceur algérien Mahdi B. se vantait, en langue arabe, de vouloir commettre des actions violentes sur le sol français", a rapporté le ministre.

Selon son message et une source policière, Mahdi B a été interpellé et placé en garde à vue lundi, puis une obligation de quitter le territoire français a été délivrée par la préfecture. Jugé en comparution immédiate, l'homme a été condamné à huit mois de prison ferme et écroué.

Selon la source policière, l'homme de 29 ans interpellé à Bondy (Seine-Saint-Denis) a été incarcéré mardi. La vidéo qu'il est soupçonné d'avoir mise en ligne aurait fait référence, en arabe, au terrorisme qui va "revenir" ou à la "pose d'une bombe à la Défense", selon cette source.

Les relations entre l'Algérie et la France, déjà tumultueuses, se sont envenimées récemment avec l'arrestation à Montpellier d'un influenceur algérien de 59 ans, "Doualemn", après une vidéo litigieuse sur TikTok.

Mis dans un avion le 9 janvier pour l'Algérie, cet agent d'entretien, père de deux enfants, avait été renvoyé en France le soir-même. Le 12 janvier, sa rétention a été prolongée de 26 jours par un juge.

Bruno Retailleau avait estimé qu'en renvoyant M. Naman dit Doualemn vers Paris, l'Algérie avait cherché à "humilier la France". L'Algérie avait rejeté les accusations françaises "d'escalade" et "d'humiliation", en invoquant une "campagne de désinformation" contre Alger.

Depuis début janvier, plusieurs autres influenceurs algériens et une Franco-Algérienne sont visés par des procédures en France pour des propos haineux.

