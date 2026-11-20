Apec : le camouflet chinois pourrait renforcer la popularité de la Première ministre japonaise

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi marche en direction du président chinois Xi Jinping avant l'ouverture du sommet de l'APEC en Chine, 18 novembre 2026 ( POOL / Iori Sagisawa )

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a reçu un accueil glacial lors de son premier déplacement en Chine, mais ce camouflet de Pékin pourrait encore renforcer son socle électoral conservateur au Japon, estiment des experts.

Le voyage de Mme Takaichi à Shenzhen à l'occasion du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) a marqué sa première rencontre en face-à-face avec le président chinois Xi Jinping depuis que les déclarations l'an dernier de la dirigeante nippone au sujet de Taïwan ont provoqué une grave détérioration des relations bilatérales.

Mme Takaichi avait alors suggéré que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque chinoise contre l'île, dont Pékin revendique la souveraineté.

Dès lors, "elle ne pouvait guère espérer grand-chose" de ce déplacement et "peu de progrès ont effectivement été accomplis dans les relations sino-japonaises", a déclaré à l'AFP Noriyuki Kawamura, professeur émérite à l'Université des études étrangères de Nagoya.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi avec le président chinois Xi Jinping avant l'ouverture du sommet de l'APEC en Chine, 18 novembre 2026 ( POOL / Iori Sagisawa )

La Chine a même invité vendredi le Japon à rectifier son "attitude" et "ses propos erronés" sur Taïwan, au lendemain du sommet, enjoignant Tokyo à "adopter une attitude juste à l'égard des questions historiques et, fondamentalement, de parvenir à une compréhension véritablement objective et rationnelle de la Chine".

Comme attendu, Mme Takaichi n'a pas obtenu d'entretien officiel avec Xi Jinping en marge du sommet.

A son arrivée à Shenzhen, elle a été accueillie par des responsables de rang relativement modeste, sans les danseurs et artistes présents pour d'autres dirigeants étrangers, alimentant au Japon les commentaires sur un camouflet délibéré de Pékin.

Humiliation

La dirigeante japonaise a également été vue peinant à descendre de son avion en raison de ce qui semblait être une distance inhabituellement grande entre l'appareil et l'escalier d'embarquement, donnant lieu à des spéculations en ligne sur une humiliation orchestrée par la Chine.

Au cours du forum, M. Xi lui a serré la main à deux reprises. La première très brièvement, la seconde pendant une dizaine de secondes, l'écoutant sans un mot tandis qu'elle lui parlait avec un large sourire.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi passe et le président chinois Xi Jinping avant l'ouverture du sommet de l'APEC en Chine, 18 novembre 2026 ( POOL / Iori Sagisawa )

Mais cette froideur pourrait se révéler politiquement utile à Mme Takaichi.

Pour ses soutiens les plus ardents, "elle ne s'est pas laissée déstabiliser par ce camouflet, mais a serré la main (de Xi Jinping) à deux reprises avec dignité", estime M. Kawamura.

Yu Uchiyama, professeur de sciences politiques à l'Université de Tokyo, estime lui aussi que cet accueil glacial ne devrait pas entamer sa popularité, rappelant que son soutien dans l'opinion japonaise n'avait pas diminué après ses déclarations sur Taïwan.

Au contraire, "je ne serais pas surpris que ses fidèles partisans se sentent offensés (...) et deviennent encore plus hostiles à la Chine", a-t-il déclaré.

Ses détracteurs ont cependant vu dans ce sommet la preuve du recul de l'influence internationale du Japon sous sa direction et de son manque d'habileté diplomatique.

Une vidéo largement partagée en ligne montre Mme Takaichi s'approchant du président américain Donald Trump après une photo de groupe et lui tapotant le dos, avant d'être ignorée tandis qu'il s'éloigne avec Xi Jinping.

Cette séquence, ajoutée au sommet trilatéral historique réunissant Donald Trump, Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, a nourri les critiques sur la stature internationale de Mme Takaichi.

Mais selon M. Uchiyama, ces préoccupations pourraient être éclipsées par la montée de la méfiance envers les étrangers au Japon.

Les plaintes liées au surtourisme et à la hausse des prix de l'immobilier attribuée aux investissements étrangers ont renforcé le soutien aux propositions de Sanae Takaichi en faveur de règles de visas plus strictes, attirant les électeurs sceptiques à l'égard de l'immigration.

Sur fond d'un sentiment "s'apparentant à de la xénophobie", il juge possible que certains Japonais en viennent à se demander : "pourquoi Takaichi est-elle si mal traitée à l'étranger alors qu'elle travaille si dur dans son propre pays ?"