APE: Martin Vial satisfait d'avoir "professionnalisé" le recrutement de grands patrons

Sur le départ, le commissaire aux participations de l'Etat Martin Vial a revendiqué mardi d'avoir "professionnalisé" le recrutement des dirigeants d'entreprises où l'Etat actionnaire joue un rôle clé, comme Air France-KLM ou Renault.

"L'Etat actionnaire s'est beaucoup transformé", a assuré sur BFM Business le patron de l'Agence des participations de l'Etat (APE), qui quitte son poste mercredi après l'avoir occupé pendant près de sept ans.

"Nous avons professionnalisé la composition de l'agence, avec des collaborateurs de plus en plus expérimentés, ayant une expérience mixte administration/entreprises", s'est félicité Martin Vial.

En outre, "nous avons professionnalisé le recrutement des dirigeants, avec le recours à des chasseurs de tête. Et puis nous avons choisi des dirigeants de plus en plus spécialisés dans leur secteur, je pense à Air France-KLM (dirigée par le Canadien Ben Smith), à Orange (Christel Heydemann), à Renault (Luca de Meo) ou Eramet (Christel Bories)", a énuméré le commissaire.

"L'Etat actionnaire est de plus en plus indispensable. Dans cette période très agitée, la stabilité actionnariale est clé pour réussir la transition écologique et numérique", a encore affirmé Martin Vial, dont le départ "sur sa demande" a été officialisé par décret mi-mai.

La directrice générale adjointe de l'APE Stéphanie Besnier doit assurer l'intérim à la tête de l'Agence, en attendant la désignation d'un successeur plus pérenne, dont l'Etat est toujours en quête.

Martin Vial a quant à lui confié sur BFM Business avoir "beaucoup de projets personnels" après son départ de l'APE, sans élaborer davantage.

Fin 2021, le portefeuille de l'APE, créée en 2004, comprenait 83 entreprises et leurs filiales réparties dans quatre secteurs: énergie, industrie, transports et services/finance.

dga/kd/spi