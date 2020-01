Aouchiche ou pas chiche ?

Titulaire et surtout buteur pour la première fois sous le maillot parisien face à Linas-Montlhéry en Coupe de France dimanche, Adil Aouchiche tentera de grappiller quelques minutes ce mercredi soir face à Saint-Étienne en Coupe de la Ligue. Pour continuer à gratter du temps de jeu en professionnel, mais aussi pour prouver encore un peu plus son attachement au club de la capitale.

Paris S-GSaint-Etienne le 08/01/2020 à 21:05 Coupe de la Ligue Diffusion sur

Dimanche soir, à Bondoufle au cœur de l'Essonne, il n'y avait pas seulement les joueurs de Linas-Monthléry qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Dans les rangs parisiens, un ado de 17 ans prenait le temps de profiter de l'instant présent après la large victoire du PSG (6-0) en 32de finale de Coupe de France. Il s'appelle Adil Aouchiche, et c'est lui qui a ouvert le score avec un sang-froid étonnant face aux amateurs de Stéphane Cabrelli. Un premier pion avec les pros qui, à 17 ans et 174 jours, fait de lui le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain (derrière le Nigérian Bartholomew Ogbeche, qui avait marqué son premier but avec le PSG à 17 ans et 55 jours Lire la suite de l'article sur SoFoot.com