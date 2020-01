So Foot • 30/01/2020 à 23:20

Aouar sauve Lyon et élimine Nice

Dans une Allianz Riviera une nouvelle fois moribonde, l'OL s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France dans le temps additionnel. Pourtant, les Aiglons étaient parvenus à revenir au score dans les ultimes secondes d'une rencontre plaisante et animée (1-2).

OGC Nice 1-2 Olympique lyonnais

Alors qu'on joue la 89minute et que l'Olympique Lyonnais mène au score depuis le quart d'heure de jeu, Adam Ounas met un vent à Joachim Andersen avant d'envoyer une frappe du gauche absolument imparable pour Ciprian T?t?ru?anu. Persuadés qu'ils viennent d'arracher les prolongations au prix de nombreux efforts, les joueurs de Patrick Vieira exultent. Mais c'était sans compter sur la maladresse de Dante, qui a concédé un penalty stupide (transformé par Aouar) dans les ultimes secondes du match. Les Lyonnais de Rudi Garcia n'en demandaient pas tant pour se hisser en quarts de finale de la Coupe de France, où ils affronteront l'Olympique de Marseille.Avec Maxwel Cornet en piston gauche, Jean Lucas au milieu, et Rayan Cherki sur l'aile gauche du trident offensif échafaudé par Garcia, l'OL est la première équipe à se mettre dans le bain. Pourtant, ce sont les Aiglons qui se créent la première occasion de ce huitième de finale quand Wylan Cyprien lance Ignatius Ganago, dont la frappe est stoppée par le mollet de Joachim Andersen (14). Mais dans la foulée, sur un centre anodin de Cornet, Moussa Dembélé profite du loupé de Stanley Nsoki pour contrôler le cuir de la poitrine et assassiner Walter Benítez (0-1, 15). La troupe de Patrick Vieira tente de vite se relancer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com