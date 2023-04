information fournie par So Foot • 19/04/2023 à 15:50

Aouar n’ira pas à Francfort

Les Allemands n’ont pas voulu se faire aouar.

Auteur d’un seul but cette saison (et autant de passes décisives) Houssem Aouar n’est plus titulaire à l’Olympique lyonnais. En fin de contrat avec les Gones, le probable futur international algérien (24 ans) devrait selon toutes vraisemblances quitter les bords du Rhône au mois de juin. Annoncé un temps proche de l’Eintracht Francfort, le directeur sportif du septième de Bundesliga Markus Krösche a déclaré auprès de Kicker ce mercredi que « le deal ne se fera pas » .…

MH pour SOFOOT.com