Antony Gautier : "La VAR pourrait être utile au conseil municipal"

Maire, arbitre de Ligue 1 : où s'arrêtera Antony Gautier ? Élu à la tête de Bailleul, 15 000 habitants, en juin dernier, le Nordiste de 42 ans a retrouvé les terrains lundi à l'occasion de Troyes-Le Havre, après cinq mois de disette footballistique. Entre VAR, Neymar et huis clos, rencontre avec Monsieur le maire.

"On a un maire sortant qui a dépensé beaucoup plus que ce qu'il n'avait. On se retrouve sur le budget sortant avec un million d'euros de factures impayées."

Comme tout début de saison, c'était un moment important surtout après autant de temps sans compétition. Et puis c'était particulier, il y a des aléas à prendre en compte avec l'évolution sanitaire du pays. Mentalement, il faudra être prêt à ça jusqu'en mai prochain. La saison qui s'ouvre est singulière et la force d'un arbitre de haut niveau, c'est de savoir s'adapter.Ah, je vous le confirme. J'ai déjà l'expérience de quelques matchs à huis clos de Ligue des champions à Fenerbahçe où l'on connaît habituellement le contexte de ces matchs très chauds en Turquie. C'était une expérience beaucoup plus compliquée que d'arbitrer devant 80 000 personnes.Ça peut paraître incongru de dire ça, mais j'ai toujours vécu l'arbitrage dans des stades avec des milliers de spectateurs. C'est un paramètre que l'on a déjà pris en compte dans notre fonctionnement. Là, nous sommes sur des matchs de haut niveau sans public. L'ambiance est différente, les sensations aussi parce que la perception audible de ce qui se passe sur le terrain n'est pas la même. C'est un cadre qui demande davantage d'attention, car nous n'y sommes pas habitués. Concernant les relations avec les joueurs, elles sont toujours aussi saines et simples. Je vouvoie les joueurs, ça marche au respect et la qualité des échanges doit toujours être la même, que le stade soit plein ou non.