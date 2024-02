information fournie par So Foot • 23/02/2024 à 15:36

Antonio Rüdiger et son amour pour Thomas Tuchel

Parmi les nombreuses pistes annoncées chaque année au PSG, celle-ci était bien vraie.

Antonio Rüdiger a révélé ce jeudi à Goal certaines anecdotes concernant les dessous de sa carrière, notamment le fait qu’il aurait pu débarquer dans la capitale parisienne à l’été 2020. En froid avec Frank Lampard (coach de Chelsea de 2019 à 2021), l’international allemand âgé de 30 ans, aujourd’hui au Real Madrid, revient sur le moment où il souhaitait quitter le club londonien. « Je voulais vraiment partir. Je voulais rejoindre Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, c’était mon souhait , précise-t-il. Mais cela ne s’est pas fait et six mois plus tard, Tuchel est passé du PSG à Chelsea. Nous avons ensuite remporté la Ligue des champions ensemble. C’était probablement le destin. » …

JBC pour SOFOOT.com