Antonio Rüdiger : dur sur le surhomme

Si Erling Haaland n'a pas eu l'occasion de briller ce mardi soir dans la demie aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), c'est en partie à cause, ou grâce, à Antonio Rüdiger.

Un clin d’œil. S’il fallait résumer la belle partie de football offerte par le Real Madrid et Manchester City ce mardi soir à Santiago Bernabéu, ce petit geste taquin d’Erling Haaland vers Antonio Rüdiger à l’heure de jeu ferait largement l’affaire. La résultante d’un duel de titan le long de la ligne de touche, où l’Allemand et le Norvégien ont fait jouer coudes et fessiers pour conserver le ballon. Surtout, ce clin d’œil du Skyblue avait valeur de validation, pour un Rüdiger auteur d’une prestation majuscule. Aussi infranchissable que déterminé.

Erling who ?

Il devait pourtant être l’anti-héros de ce match que l’on disait réservé aux esthètes. Pire, ces derniers jours, Antonio Rüdiger a suscité quelques inquiétudes au sein de cerveaux merengues préoccupés par la suspension d’Éder Militão. Habituel titulaire du poste, propre dans ses interventions et appliqué à la relance, le Brésilien laissait en effet un certain vide derrière lui. Mais comme souvent, ce sont ceux que l’on attend le moins qui en ont fait le plus. Et pour le prouver, Rüdiger a décidé de faire oublier l’existence d’Erling Haaland durant 90 minutes.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com