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Antonio Conte annonce son départ de Naples
information fournie par So Foot 24/05/2026 à 22:14

Antonio Conte annonce son départ de Naples

Antonio Conte annonce son départ de Naples

En voilà un qui lorgne sur la Nazionale .

Deux saisons, et puis s’en va : arrivé sur le banc napolitain à l’été 2024, Antonio Conte a annoncé ce dimanche qu’il s’en allait , après un deuxième exercice où il aura tout de même laissé le Napoli deuxième, derrière une équipe de l’Inter intouchable. Mais pour le technicien italien, cette place de dauphin ressemble à un échec. « Il y a un mois, j’ai appelé le président et lui ai simplement dit : »Notre amitié nous amène à mettre un terme à notre collaboration. » Je ne souhaitais rien savoir de plus, car ma décision était déjà prise À Naples, j’ai échoué sur un point : je n’ai pas réussi à créer une cohésion. Sans cohésion, il devient difficile de rivaliser avec les autres équipes. Un climat délétère s’est installé autour de l’équipe, et Naples n’a pas besoin de ratés qui répandent du poison » , a-t-il lâché en conférence de presse, quelques minutes après la victoire des siens face à l’Udinese (1-0). La presse italienne le place déjà comme favori pour reprendre la sélection italienne .…

AL pour SOFOOT.com

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