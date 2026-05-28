Antonio Cassano affirme qu'il était meilleur que Totti, Del Piero et Baggio

Joli boulard. Antonio Cassano est parti à la retraite en 2017 et depuis, il s’éclate. Personne n’a oublié s’est buts, ses coups de sang, ses soucis avec la boisson et ses déclarations fracassantes. Un jour, l’attaquant italien a par exemple sorti qu’il aurait pu être aussi fort que Lionel Messi s’il avait fait le nécessaire. Un autre jour, l’ancien joueur du Real Madrid a avoué être un grand fan du Barça.

La dernière théorie du petit ailier est au moins aussi forte. Dans une émission qu’il coanime, rapportée par le Corriere della Sera , Antonio Cassano estime en effet que six joueurs seulement sont meilleurs que lui au football : « Lionel Messi, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Romario, Ronaldo et Neymar. » Et oui, aucun joueur italien ne lui arrive à la cheville . C’est lui qui le dit : « J’étais meilleur que Totti, Del Piero et même Baggio. Roby n’a pas été aussi fort que moi dans les grandes équipes. » …

UL pour SOFOOT.com