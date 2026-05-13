Antoine Rabillard : « Sur le but de la montée, j’ai chialé comme un gamin »

Au Mans depuis 2023, Antoine Rabillard fait partie de la joyeuse troupe qui a emmené le club sarthois en Ligue 1 au bout d’une saison extraordinaire pour l’équipe qui a enchaîné deux montées. La dernière fois que l’attaquant de 30 ans a joué dans l’élite, c’était il y a quasiment une décennie, avec l’OM. Entretien avec un homme heureux.

Première question après la cérémonie des trophées UNFP : vous êtes promus dans l’élite, mais aucun joueur du Mans ne figure dans l’équipe type de Ligue 2. Comment tu l’expliques ?

On en rigolait sur la fin de saison avec l’équipe parce qu’on savait qu’aucun joueur n’était nommé. C’est là qu’on s’est dit que le coach était très fort ! Avec zéro joueur nommé dans l’équipe type, il arrive à nous faire monter en Ligue 1, ça montre tout le travail qu’il y a eu de chaque personne du club pour arriver à ce niveau. On a toujours su qu’on n’avait pas les meilleurs joueurs individuellement, mais on avait une force collective tout au long de la saison qui nous a permis de gagner des matchs. À choisir, je préfère monter en Ligue 1 plutôt que de recevoir un trophée individuel. On était plutôt tous très déçus pour le coach parce qu’il le méritait vraiment (Stéphane Dumont, l’entraîneur de Troyes, a été sacré meilleur entraîneur de L2, NDLR) .…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com