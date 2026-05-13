 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Antoine Rabillard : « Sur le but de la montée, j’ai chialé comme un gamin »
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 23:32

Antoine Rabillard : « Sur le but de la montée, j’ai chialé comme un gamin »

Antoine Rabillard : « Sur le but de la montée, j’ai chialé comme un gamin »

Au Mans depuis 2023, Antoine Rabillard fait partie de la joyeuse troupe qui a emmené le club sarthois en Ligue 1 au bout d’une saison extraordinaire pour l’équipe qui a enchaîné deux montées. La dernière fois que l’attaquant de 30 ans a joué dans l’élite, c’était il y a quasiment une décennie, avec l’OM. Entretien avec un homme heureux.

Première question après la cérémonie des trophées UNFP : vous êtes promus dans l’élite, mais aucun joueur du Mans ne figure dans l’équipe type de Ligue 2. Comment tu l’expliques ?

On en rigolait sur la fin de saison avec l’équipe parce qu’on savait qu’aucun joueur n’était nommé. C’est là qu’on s’est dit que le coach était très fort ! Avec zéro joueur nommé dans l’équipe type, il arrive à nous faire monter en Ligue 1, ça montre tout le travail qu’il y a eu de chaque personne du club pour arriver à ce niveau. On a toujours su qu’on n’avait pas les meilleurs joueurs individuellement, mais on avait une force collective tout au long de la saison qui nous a permis de gagner des matchs. À choisir, je préfère monter en Ligue 1 plutôt que de recevoir un trophée individuel. On était plutôt tous très déçus pour le coach parce qu’il le méritait vraiment (Stéphane Dumont, l’entraîneur de Troyes, a été sacré meilleur entraîneur de L2, NDLR) .…

Propos recueillis par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cérémonie du titre du PSG au Stade Jean-Bouin ? Le Paris FC donne sa réponse
    La cérémonie du titre du PSG au Stade Jean-Bouin ? Le Paris FC donne sa réponse
    information fournie par So Foot 14.05.2026 00:20 

    La fête des voisins, très peu pour le Paris FC. Dans un suspense totalement soutenable, l e Paris Saint-Germain a validé son quatorzième titre de champion de France sur la pelouse de Lens ce mercredi . Les hommes de Luis Enrique ne pourront toutefois pas célébrer ... Lire la suite

  • Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé célèbrent le but du Géorgien lors du match entre Lens et le PSG au stade Bollaert le 13 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    L1: le PSG rafle son 14e titre et peut espérer un nouveau doublé historique
    information fournie par AFP 14.05.2026 00:17 

    Mis sous pression par Lens, le Paris SG a empoché son 14e titre de champion de France mercredi, et peut désormais se tourner pleinement vers le doublé Ligue 1 - Ligue des champions. Après une saison 2024-25 historique marquée par un premier sacre en Ligue des champions, ... Lire la suite

  • Cérémonie d'adieu en l'honneur des footballeurs iraniens, à Téhéran, le 13 mai 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Mondial-2026: l'Iran organise une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale
    information fournie par AFP 14.05.2026 00:05 

    L'Iran a organisé mercredi une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football, dont la participation dans un mois à la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique reste toutefois entourée d'incertitudes. Vêtus de survêtements ... Lire la suite

  • PSG : le sacre en sifflotant
    PSG : le sacre en sifflotant
    information fournie par So Foot 13.05.2026 23:51 

    Si son sacre n'a jamais vraiment fait de doute, et encore un peu moins depuis sa victoire contre Brest dimanche, le PSG s'est octroyé un cinquième titre de champion de France consécutif à Lens. Le quatorzième de son histoire, au bout d'une course au titre qui aura ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank