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Antoine Mille : « Si Manchester City m'appelle, je ne dirais pas non »
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 21:33

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Antoine Mille : « Si Manchester City m'appelle, je ne dirais pas non »

Antoine Mille : « Si Manchester City m'appelle, je ne dirais pas non »

Barman, diplômé d'un master et désormais joueur de Ligue 1 à 29 ans, Antoine Mille a vécu autant de vies que son nom de famille l'indique. Après un parcours sinueux, l'esthète de l'ESTAC incarne le jeu ambitieux de Troyes cette saison qui se mesurera au PSG samedi. Entretien avec un joueur d'instinct au regard éclairé sur la multipropriété.

Tu as marqué ton premier but en Ligue 1 à 29 ans sur un chef-d’œuvre individuel et collectif contre Strasbourg. Tu l’as regardé combien de fois, le replay ?

J’ai mis beaucoup de temps à le revoir. Ensuite, je l’ai vu sur les réseaux sociaux et lors de la séance vidéo. Le résultat (6-2) faisait que je n’avais pas forcément envie d’en parler, même si j’étais heureux de marquer ce but. À la sortie du match, j’ai reçu des messages de ma famille et de mes proches. Franchement, je n’en avais rien à secouer. Je suis quelqu’un qui pense au collectif plutôt qu’à ma petite personne, donc j’étais plus dégoûté de la grosse défaite que content du but.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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