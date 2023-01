Antoine Lemarié : "En Grèce, j'allais me faire tabasser par mon président"

Antoine Lemarié, 26 ans, fait partie de ces joueurs qui enchaînent les expériences aux quatre coins du monde plutôt que de galérer dans les divisions inférieures de l'Hexagone. Via sa chaîne Youtube, le milieu de terrain français partage ses moments de joie et ses galères de footballeur expatrié. Son ultime expérience en Grèce, au FC Paniliakos (troisième division), est digne d'une vraie tragédie grecque. Entretien.

Je n'ai pas d'agent. Je démarche les clubs en leur envoyant une vidéo deet mon profil Transfermakt. J'ai signé comme ça dans tous mes clubs. Mais là, un agent français de Fokom Sports Management m'a contacté. D'ailleurs, ce n'est pas un agent, il n'a pas de licence , c'est un intermédiaire. Mais sur le papier, ça me donnait envie. Après avoir passé trois ans dans le froid, en Finlande, je n'étais pas contre aller au chaud en Grèce. Les conditions salariales, avec 1 000€ par mois, étaient bonnes vu le niveau de vie en Grèce . Il n'y avait pas besoin de faire d'essais, c'était un contrat direct. C'est ça qui m'a intéressé. C'est assez rare à mon niveau car en temps normal, tu fais un essai et tu prends des billets d'avion sans savoir à 100% si tu signes.

Season 2022 over means the highlights are here https://t.co/jf5gHNK6XH

— Lemarié Antoine (@Lemarie96) September 26, 2022Juste avant moi, l'agent avait essayé d'envoyer un autre joueur français dans le même club. Paniliakos avait payé le billet mais le joueur n'était pas venu et le club avait payé pour rien. Donc, quand l'agent a voulu m'y envoyer, le club ne lui a pas fait confiance. Fokom voulait annuler le transfert mais je voulais y aller. On a convenu que je payais le billet et que je déduirai le prix des 500€ de la commission de l'agent.Fokom a un partenaire qui bosse avec lui en Grèce. Surprise, ce dernier ne m'a pas amené directement au…