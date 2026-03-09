Antoine Kombouaré dézingue les prestations passées de Moses Simon

Bonne ambiance. Interrogé par Ligue 1+ après la rencontre face à l’OL achevée sur le score de 1 à 1, Antoine Kombouaré est revenu sur la métamorphose de Moses Simon depuis son arrivée sur le banc parisien, mais n’a pas hésité à lui glisser quelques piques .

« Ce qu’il a fait avant, c’est indigne d’un tel joueur »

Titulaire lors des deux rencontres supervisées par le coach, la première saison de l’ancien nantais dans la capitale ne se déroule pas pour autant sous les meilleures auspices. Toujours muet face aux cages depuis le départ de Stéphane Gili, l’ailier nigérian s’est toutefois montré beaucoup plus influent dans le jeu malgré des imprécisions techniques. « Je lui ai dit que ce n’était pas normal… Si tu es un grand joueur, quel que soit l’entraîneur que tu as, tu dois te maintenir, répéter les mêmes performances. Alors je suis bien sûr content de le retrouver, mais ce qu’il a fait avant, c’est indigne d’un tel joueur », a notamment lancé Kombouaré au micro du diffuseur.…

LB pour SOFOOT.com