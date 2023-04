Antoine Kombouaré : « Déçus, mais pas abattus »

Le dîner de Kom.

Après la déroute de son FC Nantes face à Toulouse (1-5), Antoine Kombouaré s’est montré frustré, mais lucide face aux médias : « Il n’y a pas eu de match, c’est incompréhensible. On a été giflés dès le début du match, on a été pris sur coups de pied arrêtés. À chaque frappe cadrée ou presque, ils ont fait mouche. On est passés à côté, on est très déçus pour les supporters qui nous accompagnent et nous soutiennent , a concédé le technicien des Canaris, totalement tourné vers l’objectif principal du club. Maintenant, il faut rebondir et aller chercher le maintien, rester soudés. Il reste six matchs pour prendre 18 points. On est déçus, mais pas abattus, il faut rester calmes. Le 4 juin, on doit avoir le maintien en poche. On n’a pas fait honneur au maillot, mais il ne faut pas oublier que c’est notre première défaite en Coupe de France depuis 2 ans. Je dois remobiliser mes joueurs, mais j’ai confiance en eux. »…

Propos recueillis par AC au stade de France.

AL pour SOFOOT.com