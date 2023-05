Antoine Kombouaré croit toujours au maintien

L’espoir fait vivre.

Malgré la défaite du FC Nantes face à Brest (2-0), lors du match décalé de la 33 e journée de Ligue 1 mercredi, Antoine Kombouaré reste « convaincu que son club va se maintenir » , comme il l’a affirmé au micro de Prime Video . Déplumés en finale de Coupe de France, les Canaris ont connu une nouvelle soirée difficile à Francis-Le Blé, et pointent désormais à la 17 e place avec 32 points en championnat. « J’avais prévenu les joueurs quand on a fait cette série en championnat. On avait la tête à la finale. J’avais dit aux joueurs : “Attention, là, on déconne.” On avait des matchs à notre portée, on a été parfois suffisants. Il reste 5 matchs, il faut travailler pour gagner dès dimanche », remobilise Kombouaré, à quelques jours d’affronter Strasbourg.…

TJ pour SOFOOT.com