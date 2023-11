information fournie par So Foot • 21/11/2023 à 09:39

Antoine Griezmann va devenir consultant, mais pas dans le foot

Et ce n’est même pas sur Equidia TV.

Passeur, buteur, tireur de coups de pied arrêtés : sur le terrain, Antoine Griezmann a de nombreuses casquettes, et il va en ajouter une nouvelle à sa collection, mais cette fois-ci sur Youtube. Le champion du monde 2018 va devenir l’animateur du programme consacré au football américain NFL’s Grizi Huddle en partenariat avec Mundo NFL, qui sera diffusé sur la plateforme vidéo tous les lundis, et dans laquelle il présentera les actions du jour, interviewera des joueurs de NFL, et prodiguera des analyses de match, mais aussi des pronostics des prochaines rencontres.…

CD pour SOFOOT.com