Antoine Griezmann, retour en grâce

Auteur d’un triplé face au Celta Vigo, Antoine Griezmann rappelle depuis le début de la saison qu’il est un joueur d’exception. Après une aventure barcelonaise ratée et un retour définitif à l'Atlético de Madrid mouvementé, l’attaquant de 32 ans est même en train de retrouver une seconde jeunesse. En club, et en sélection.

Sept buts en neuf matchs, du côté de Madrid. Tel est le bilan d’Antoine Griezmann, en cette saison 2023-2024. Un début d’exercice tonitruant, qui n’est pas sans rappeler le punch avec lequel le Français avait terminé la saison l’an passé : joueur le plus décisif de Liga, meilleur passeur avec douze caviars et joueur le plus productif avec une saison en double-double (onze buts inscrits, en plus de son nombre conséquent de passes décisives). Cette année, un objectif encore plus ambitieux semble même clair : devenir le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros , à défaut d’être celui du championnat. Symbolique de ce qu’il représente, et de l’immense footballeur qu’il est.

Objectif Aragonés

« Il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club » , a justement déclaré David Medina, journaliste pour Marca et spécialiste de l’Atlético de Madrid, au micro de TF1. Pour peut-être devenir le plus grand, le Français doit aller chercher le record de meilleur buteur de l’histoire du club détenu par Luis Aragonés (172 réalisations) depuis près de 50 ans. L’attaquant français possède encore sept longueurs de retard sur l’ancien sélectionneur de l’Espagne, puisque Grizou a inscrit 165 pions depuis ses débuts sous le maillot madrilène. Une trajectoire admirable, étant donné les barrières qui se sont parfois dressées devant lui. Car malgré tout, l’histoire de Griezmann avec l’ hinchada de l’Atléti n’a pas toujours été au beau fixe ces dernières années. Considéré comme un traître lors de son départ pour Barcelone en 2019, il est pris en grippe lors de son retour à Madrid deux ans plus tard. Rien que cette saison, les premières parties de l’exercice 2023-2024 ont été délicates pour Griezmann. Ce qui lui a valu quelques critiques, plus ou moins justifiées. Mais le numéro 7 a vite réagi, pour lancer pleinement sa saison le 24 septembre dernier face au voisin du Real Madrid. Une prestation XXL, qui lui a attiré les éloges du Cívitas Metropolitano.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com