Antoine Griezmann, penalty, on n'est plus ensemble

Antoine Griezmann a raté ses trois derniers penaltys en équipe de France, le dernier s'échouant samedi soir dans le ciel suédois. À l'heure de retrouver la Croatie, ce mardi soir au Stade de France, pour un remake d'une finale du Mondial 2018 au cours de laquelle il avait marqué sur penalty, l'heure est peut-être venue pour Didier Deschamps d'envisager de confier cette mission à quelqu'un d'autre. Merci Vegedream !

Quand l'espèce humaine s'éteindra, qu'il ne restera plus que Michel Drucker et qu'il faudra faire les comptes, l'histoire n'oubliera pas qu'Antoine Griezmann est l'une des rares personnes à avoir un jour marqué un penalty lors d'une finale de Coupe du monde. C'était le 15 juillet 2018, et le gaucher permettait à la France de mener 2-1 face à la Croatie. Avant lui, seuls Johan Neeskens (1974), Paul Breitner (1974 aussi), Andreas Brehme (1990) et Zinédine Zidane (2006) avaient marqué de cette manière lors d'une finale de Mondial.Avant de " transformer la sentence " à ras de terre contre la Croatie, Griezmann avait déjà brillé dans cet exercice en ouvrant le score en poules face à l'Australie, puis contre l'Argentine en 8de finale. Particulièrement brillant sur coups de pied arrêtés en général - et aux onze mètres en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com