Antoine Griezmann, le déconfinement c'est maintenant

Pour Antoine Griezmann, ce rassemblement ressemble à une vraie bulle d'air, bien loin de ses soucis barcelonais. Avec ces matchs en Suède et contre la Croatie, l'attaquant a l'occasion de montrer ce qui pourrait être le Grizou version 2020-2021. À savoir : celui qui s'imposera au Barça et portera les Bleus sur ses épaules à l'Euro. Rien que ça.

Lasarte : " Je ne reconnais plus Antoine Griezmann "

D'un Koeman accord

Ce lundi, quand Antoine Griezmann verra s'ouvrir le portail du domaine de Clairefontaine, quand il grimpera ce perron, se faufilera le long de cet accueillant buisson, puis checkera du coude ses coéquipiers de la sélection, le Français pourra enfin souffler. Car il retrouvera la sensation d'être chez lui : dans un environnement où il se sent bien et où on lui fait sentir qu'il est à sa place. Tout le contraire de ce qu'il a traversé ces derniers mois du côté de Barcelone, où il a erré autant sur le terrain que dans le vestiaire. Un manque flagrant d'affinités dans le jeu comme dans le groupe qui aurait poussé le natif de Mâcon à remettre en question le bien-fondé de sa présence dans la maisonS'il avait déjà demandé fin juin un rendez-vous avec ses dirigeants pour être rassuré sur son avenir chez les, les doutes sont revenus le hanter ce mois-ci. Son ancien représentant Éric Olhats a d'ailleurs ébruité jeudi au micro de RMC que son ex-poulain a songé faire ses valises avant même l'élimination (et l'humiliation) du Barça en Ligue des champions :(2-8 en quarts de finale, N.D.L.R.)À peine un an après son arrivée pour 120 millions d'euros, pour un bilan -- relativement honorable -- de 16 buts en 56 matchs, cela n'aurait fait qu'entériner une vraie erreur de parcours.Pourtant, Antoine Griezmann a finalement été rattrapé par la manche. Ou plutôt Lire la suite de l'article sur SoFoot.com