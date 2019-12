Antoine Griezmann, de retour à l'Atlético avec Barcelone

Ce dimanche, Antoine Griezmann retrouve le Wanda Metropolitano qu'il a quitté dans le déchirement cet été. Et le Français peut s'attendre à un accueil chaotique, alors que son intégration au sein de l'attaque et du vestiaire barcelonais n'est pas encore optimale.

Laissé en "vu" au sein de la MSG

Cela n'a échappé à personne. Au coup de sifflet final du petit récital barcelonais face au Borussia Dortmund mercredi (3-1), la blessure d'Ousmane Dembélé était déjà oubliée au contraire de l'image de la soirée : Antoine Griezmann, bras dessus bras dessous avec Lionel Messi après un caviar de ce dernier pour le Français. Le premier dans le jeu, tout simplement. Ça y est, ce serait enfin le grand amour entre Grizou et ses nouveaux partenaires de jeu. N'est-ce pas ?Les mots - maladroits - de Luis Suárez après la douche ont un peu refroidi cette théorie, renvoyant le natif de Mâcon à un statut de second couteau sur lequel on ne s'appuierait qu'en cas de bataille déjà remportée : "" En voulant rassurer son monde, lea surtout rappelé que le gaucher était toujours ce petit nouveau que l'on regarde se dépatouiller dans son nouvel univers. Non sans un certain poids sur les épaules.Pourtant, Griezmann fait tout pour que la sauce catalane prenne et que le meilleur joueur du monde daigne l'adopter. Comment ?