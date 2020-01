Antoine Erbani : "Verratti a réussi un plaquage que l'on apprend à l'école de rugby"

Dans le rugby français, son nom est une légende. Le père, Dominique Erbani compte 46 sélections et un titre de vice-champion du monde. Le fils, Antoine, troisième ligne aussi, a fait toutes ses classes à Agen, dont il était capitaine avant de rejoindre la Section Paloise. Mais avant d'être international U20, Barbarians et parmi les meilleurs numéros 8 du championnat, il a commencé par le foot. Pas mieux que ce fan des Girondins pour parler plaquage, stade du Hameau et Jurietti avant le 8e de finale de Coupe de France entre Pau et le PSG.

Techniquement, c'est pas mal du tout. Il se baisse comme il faut et il le fait tomber. Il n'y a rien à redire sur le geste défensif. Ce qu'a réussi Verratti, c'est un plaquage comme on l'apprend à l'école de rugby. Il place même la tête du bon côté : c'est une notion importante au plaquage. Ce qu'on t'apprend, c'est utiliser l'épaule la plus proche du mec que tu veux plaquer. S'il est à ta gauche, il faut y aller avec l'épaule gauche. C'est plus sûr : tu as moins de chances de prendre la hanche en pleine tête et donc moins de risque d'une commotion. Après, il y a ce qu'on t'apprend à l'école de rugby et la réalité. Un rugbyman aura Lire la suite de l'article sur SoFoot.com