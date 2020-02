Antiterrorisme : le G5 Sahel décidé à intensifier ses efforts

« Le Sahel requiert plus que jamais une attention accrue et coordonnée de la part des États de la région et de la communauté internationale pour endiguer la spirale de la violence ». Voici l'appel lancé par le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ce mardi 25 février, lors du 6e sommet du G5 Sahel. La réunion intervient un peu plus d'un mois après le sommet de Pau et a été l'occasion pour les chefs d'État présents de faire un bilan des actions de l'organisation en 2019, alors que la région est confrontée à une forte poussée djihadiste et une sévère dégradation sécuritaire.Parties du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, et au Burkina et au Niger voisins. Les violences djihadistes ? souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ? ont fait 4 000 morts dans ces trois pays en 2019, cinq fois plus qu'en 2016, selon l'ONU, malgré la présence de forces africaines, onusiennes et internationales. La possibilité d'une réduction des forces américaines antidjihadistes à laquelle réfléchit le Pentagone en Afrique et dans le monde ajoute à la préoccupation. « Nous avons un besoin pressant de victoires concrètes contre le terrorisme. Répondre à ce besoin existentiel est le vrai défi de ce sommet », a d'ailleurs souligné le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il a fait valoir l'incompréhension des civils devant l'apparente impuissance à...