Antisémitisme : «Après 18 heures, quand la nuit tombe, on ne met plus la kippa»

Dans le quartier surnommé la Petite-Jérusalem à Sarcelles (Val-d'Oise), la communauté juive, l'une des plus importantes d'Ile-de-France, est visible, décomplexée, assumée. Il y a des boucheries cacher, une librairie hébraïque, deux synagogues, des écoles privées juives... « Mais dès que vous passez de l'autre côté de la rue, il n'y a plus rien. Nous devenons invisibles », relève Yoann, 46 ans. Les kippas sont rangées dans la poche ou camouflées par une casquette. LIRE AUSSI > «L'antisémitisme est un virus qui mute», déplore le grand rabbin de FranceUne sorte de réflexe nourrit par un « climat nauséabond et une appréhension », pense Jonathan. Et un traumatisme, aussi. En juillet 2014, une manifestation « pro-palestinienne », interdite, avait dérapé en émeute antisémite. Des dizaines de jeunes avaient attaqué la grande synagogue en balançant des cocktails Molotov et fumigènes en direction du lieu de culte. Depuis, la communauté juive se replie sur elle-même, envahie par une sorte de psychose. Sans qu'il n'y ait une recrudescence d'actes antisémites dans la commune, louée pour son « vivre-ensemble ».Jonathan, 40 ans, entrepreneur dans le BTP, ne porte quasiment plus jamais sa kippa, par prévention. « Je ne la mets que pour aller à la synagogue. À mes enfants, je demande de n'avoir aucun signe extérieur religieux. J'ai trop peur qu'ils se fassent agresser, c'est une vraie angoisse. Vivons bien, vivons cacher comme on dit ! » Son fils de 14 ans aurait été traité de « sale juif » en pleine rue il y a une semaine. Jonathan, 40 ans, entrepreneur dans le BTP, ne porte quasiment plus jamais sa kippa, par prévention. LP/Philippe Lavieille Le chef d'entreprise, d'origine séfarade, est exaspéré par la « bunkerisation » des lieux de cultes. Pointant du doigt l'immense palissade grise de la synagogue de Sarcelles, les caméras installées au coin de la rue... « On dirait une ...