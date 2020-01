Antisémitisme : 34% des juifs de France se sentent menacés

Ce sont des chiffres qui ne laisseront pas Emmanuel Macron indifférent, alors qu'il entame jeudi sa première visite officielle en Israël à l'occasion du cinquième Forum mondial sur la Shoah et du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Selon une étude inédite conduite par l'institut Ifop pour la Fondation pour l'innovation politique et l'American Jewish Committee, dont nous dévoilons les résultats, un tiers (34 %) des Français de confession ou de culture juive déclare se sentir régulièrement menacé, en raison de son appartenance religieuse. A comparer avec un modeste 8 % dans la population française en général.C'est le premier enseignement, édifiant, de cette radiographie. « La société française est devant une poussée de l'antisémitisme », alerte Dominique Reynié, directeur de la Fondapol. Les faits sont là, avec 541 actes recensés en 2018, contre 311 en 2017, soit un bond de 74 %. Début décembre, une centaine de tombes ont été profanées à coups de croix gammées dans un cimetière juif alsacien. « Depuis le début des années 2000, on n'a pas réussi à descendre sous la barre des 350 actes par an », constate Simone Rodan, présidente de l'AJC France. Et ce ne sont là que les faits dûment déclarés. Méthodologie : étude réalisée par l'Ifop pour la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) et l'American Jewish Committee (AJC). Menée auprès d'un échantillon de 505 Français se déclarant de confession juive ou ayant au moins un parent de confession ou de culture juive, extrait d'un cumul d'échantillons représentatifs de 33 670 personnes. Interviews réalisées en ligne et en face-à-face du 14 octobre au 19 novembre 2019. Or, selon ce baromètre, sept Français juifs sur dix confient avoir été déjà victimes d'un acte antisémite. Près des deux tiers (64 %) indiquent avoir subi une agression verbale au moins, que ce soient des moqueries ou des injures, et presque ...