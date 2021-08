Antilles: possible tempête tropicale en Guadeloupe et Martinique

Lors du passage de la tempête Elsa le 3 juillet 2021 à Saint-Domingue, en République dominicaine ( AFP / Erika SANTELICES )

Une perturbation cyclonique dans les Caraïbes, notamment dans les Antilles françaises en Guadeloupe et Martinique, menace de devenir la sixième tempête tropicale de la saison des ouragans dans l'Atlantique, a annoncé lundi le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis.

"Un renforcement progressif est prévu au cours des deux prochains jours, et la perturbation devrait se transformer en tempête tropicale pendant la nuit", a averti le NHC, basé à Miami dans son dernier bulletin d'information.

L'organisme a émis des alertes sur une possible tempête tropicale pour la Guadeloupe et la Martinique, ainsi que pour la Dominique, Porto Rico, les Iles Vierges américaines et la République dominicaine.

Le phénomène tropical se trouvait à 65 km au sud-est de la Dominique mardi à 00H00 locale. Il pourrait se renforcer au cours des prochaines heures en dépression tropicale ou tempête tropicale, selon un bulletin Météo France publié à 06H00 à Paris.

Sa trajectoire ouest-nord-ouest le fait traverser la Dominique dans quelques heures puis ce phénomène devrait atteindre Porto Rico mardi soir. Une onde tropicale, située en centre Atlantique, devrait transiter entre vendredi et samedi sur l'arc antillais.

