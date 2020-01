Anti-Trump, militante LGBT... Megan Rapinoe, bien plus qu'une joueuse de foot

Depuis six mois, le football féminin a les cheveux rose-mauve, un maillot blanc floqué du numéro 15 et une révérence grandiloquente en forme de V de la victoire. Depuis six mois, le football féminin s'appelle Megan Rapinoe... Le temps d'une Coupe du monde en France du 7 juin au 7 juillet 2019, l'Américaine est passée d'étoile du soccer, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, à star tout court. La Purple reine trône sur les terrains et en dehors.Meilleure joueuse et meilleure buteuse du Mondial remporté par l'Oncle Sam, la co-capitaine de la sélection US, 34 ans, a également décroché les deux récompenses individuelles majeures de l'année : The Best, remis par la Fifa, et le Ballon d'or, décerné par « France Football ». Ce qui relèverait presque de l'anecdote, tant la Californienne, devenue un étendard de la lutte anti-Trump, est entrée dans une dimension qui dépasse largement le cadre du sport. Vous l'avez manqué ? Découvrez le superbe discours engagé de #MeganRapinoe#TheBest null #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/nOluEqbBfJ-- FIFA.com (FR) null (@fifacom_fr) September 23, 2019 Son discours à New York après la parade célébrant le sacre mondial est déjà passé à la postérité. Ce 10 juillet 2019, sur les marches de l'hôtel de ville de Manhattan, derrière ses lunettes de soleil, Rapinoe s'adresse au président américain. « Votre message exclut les gens. Vous m'excluez. Vous excluez ceux qui me ressemblent. Vous excluez les gens de couleur », lance la militante LGBT, qui a révélé son homosexualité en juillet 2012.«C'est un vrai leader, sociologique, politique»« Nous devons aimer davantage, haïr moins. Nous devons écouter plus et moins parler, poursuit-elle. C'est de notre responsabilité de rendre ce monde meilleur. Je pense que cette équipe fait un travail incroyable pour porter tout cela sur ses épaules. On a les cheveux roses et violets, on a des tatouages, des ...