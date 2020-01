Anti-Kurdes, nationalistes... qui sont les hackers turcs qui ont visé François Fillon sur Twitter ?

Ils menacent de recommencer « si la France continue à supporter les terroristes ». Les Turcs à l'origine du hacking des comptes Twitter du rédacteur en chef de Paris Match, Bruno Jeudy, lundi, et de l'ex-candidat à la présidentielle François Fillon, ce mardi, n'ont visiblement pas l'intention d'en rester là. Interrogés par Le Parisien avant la suspension de leur compte par Twitter en début d'après-midi, des membres du groupuscule « Ayy?ld?z Tim » avertissaient même leurs futures cibles : « Nous allons pirater tous les comptes les plus populaires. »Qui est visé ? Difficile à dire. Leurs cibles véritables, qualifiées par leurs soins de « terroristes », sont les entités politiques kurdes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et des YPG (Unités de protection du peuple kurde), opposées de longue date à Ankara. Ce mardi matin, les pirates d'Ayy?ld?z Tim, acquis à la cause du président turc Recep Tayyip Erdogan, n'ont d'ailleurs pas hésité à placarder leurs revendications anti-Kurdes sur le compte de l'ancien Premier ministre français.« Des données confidentielles ont été récupérées »Peu avant 9 heures, entre des drapeaux turcs et des logos du groupe, on pouvait lire sur son compte : « Je soutiens les opérations de la Fontaine de paix » (une opération menée par la Turquie fin 2019 contre les forces Kurdes en Syrie), « Je condamne les attaques contre les Turcs en France », ou encore « Le public français devrait savoir que le PKK est un groupe terroriste ». Le compte de François Fillon a été piraté quelques minutes, le 21 janvier 2020, par des hackers turcs./@FrançoisFillon/Twitter L'entourage de François Fillon assure au Parisien avoir repris le contrôle de son compte Twitter très rapidement et le surveiller de près depuis. Trop tard ? « Tous ses comptes ont été piratés, pas seulement Twitter. Des données confidentielles ont été récupérées », clament de leur côté ...