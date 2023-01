Anthony Milliot : "Le stade de Loon-Plage porte le nom de mon grand-père"

En cette édition 2023 de la Coupe de France, le Petit Poucet s'appelle Loon-Plage. Malgré ce nom exotique, les Nordistes ne comptent pas jouer les plagistes. Rencontre avec le capitaine et buteur Anthony Milliot, un homme qui compte bien donner du fil à retordre aux Rémois.

"Les frères de Martin Terrier, Florian et Maxence, jouent au club. Florian est défenseur, Maxence milieu défensif. Ça aurait d'ailleurs été incroyable d'affronter Rennes et d'avoir les 3 Terrier sur le terrain."

Le FC Loon-Plage est un habitué du Régional 1, cela fait une dizaine d'années que le club est stabilisé à ce niveau. On joue même plutôt le haut de tableau. Notre objectif serait d'ailleurs de monter un jour en National 3. Mais Loon, c'est aussi une aventure familiale. Le stade porte le nom de mon grand-père Marcel Rosseel, qui était bénévole au club et s'occupait des plus jeunes quand il était encore parmi nous. Ma grand-mère filait un coup de main tout comme ma mère. Mon père est devenu président du club il y a 15 ans maintenant. Quant à moi, j'ai commencé à jouer au club quand j'avais 3 ans. Et j'en suis aujourd'hui le capitaine.Oui ! Les frères de Martin Terrier, Florian et Maxence, jouent au club. Florian est défenseur, Maxence milieu défensif. Ça aurait d'ailleurs été incroyable d'affronter Rennes et d'avoir les 3 Terrier sur le terrain.Oui, il y a deux ans, on avait atteint ce stade de la compétition et on avait affronté Boulogne-sur-Mer. Mais à cause du Covid, les matchs se disputaient à huis clos, et on n'avait pas pu faire la fête avec nos supporters. C'était assez frustrant. Le fait de jouer cette fois à domicile avec nos supporters a quelque chose d'incroyable.Non et on ne peut pas non plus dire que c'était un objectif en début de saison. Notre seul objectif était de faire un beau parcours. Il y avait quand même la frustration de ne pas avoir pu faire la fête la dernière fois. On s'est pris au jeu au fur et à mesure des tours passés. On a joué tous nos matchs à l'extérieur jusqu'à présent, on est passé contre Oissel dans des circonstances un peu atypiques. On menait 1-0, on s'est fait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com