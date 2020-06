Anthony Martial, l'heure de pointe

Auteur de son premier triplé en carrière mercredi soir face à Sheffield (3-0), Anthony Martial réalise actuellement sa meilleure saison sur le plan offensif depuis qu'il a débarqué à Manchester United. Une réussite qui s'explique par un positionnement désormais affirmé à la pointe de l'attaque d'Ole Gunnar Solskjær. À 24 ans, l'attaquant français semble enfin parti pour exploiter tout son potentiel. Et Dieu sait qu'il en a.

Un poste de numéro 9 qui lui convient à merveille

"Chez les jeunes, Anthony a toujours joué en pointe. Il est technique, puissant, adroit devant le but... À ce poste-là, il était déjà très au-dessus des autres."Anthony Briançon, coéquipier à Lyon

À en croire son brillant sourire au sortir de la rencontre face à Sheffield United mercredi soir (3-0), on a vite compris qu'Anthony Martial venait de s'éclater. En s'offrant le droit de repartir avec le ballon du match, l'attaquant français a non seulement inscrit son premier triplé en carrière, mais il est également devenu le premier joueur de Manchester United à réaliser une telle performance depuis Robin van Persie en 2013. La preuve supplémentaire que l'ancien Monégasque est clairement en train de franchir un nouveau cap cette saison. Il avait pourtant démarré sa campagne 2019-2020 en mode diesel, avec seulement trois petits buts inscrits en championnat jusqu'à début décembre. Mais un derby gagné à Manchester City trois semaines avant Noël (1-2) a permis de lancer une machine qui ne s'est plus arrêtée depuis, et qui culmine aujourd'hui à 14 buts en Premier League (19 toutes compétitions confondues). C'est simple : jamais Martial n'avait atteint un tel total chez les professionnels.Bridé depuis plusieurs saisons sur un côté, l'attaquant tricolore retrouve cette année enfin le poste qui est le sien, sur le front de l'attaque. Et force est de constater que c'est bien là qu'Anthony Martial est le meilleur. C'est en effet dans cette position que le Français avait pu exploser à Monaco il y a cinq ans et c'est ici encore qu'il évoluait parfois lors de sa première saison (2015-2016) - la plus réussie - chez les Red Devils, sous les ordres de Louis van Gaal. "