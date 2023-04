Anthony Lopes, solide comme un Gone

Malgré la défaite, Anthony Lopes a réalisé un grand match face à l'OM ce dimanche soir au Groupama Stadium. Une fois de plus.

Si l’OL est encore miraculeusement dans la course à la Ligue Europa Conférence (c’est dire la médiocrité de la saison lyonnaise), il le doit beaucoup à son gardien de but. Pour le titre de meilleur Gone de la saison, Alexandre Lacazette devrait avoir une sacré prétendant, tant Anthony Lopes a sauvé les miches de son écurie de toujours. Comme quasiment tous les ans depuis qu’il a dégagé Rémy Vercoutre des buts en 2013. Ce dimanche soir encore, malgré la cruelle défaite en toute fin de rencontre face à l’OM (1-2), le portier portugais s’est démultiplié pour permettre à ses coéquipiers de rester dans le match. Pourtant, sa 450 e apparition sous les couleurs lyonnaises n’était pas partie sur de grandes bases, alors qu’il doit probablement gicler plus vite sur le premier but, au lieu d’attendre d’Alexis Sánchez.

Deux arrêts monstrueux

Le champion d’Europe 2016 rattrape sa bévue dès le retour des vestiaires, en dégoûtant les attaquants marseillais (même quand ceux-ci sont hors-jeu). Peu après l’heure de jeu, il réalise une parade extraordinaire, alors que Valentin Rongier venait de décaler Cengiz Ünder et que le Turc n’avait plus qu’à le battre. Un arrêt d’autant plus décisif que l’OL égalise deux minutes plus tard grâce à l’autre ange-gardien rhodanien : Alexandre Lacazette. Le dernier rempart exaspère ensuite Jonathan Clauss, pourtant bien trouvé dans la surface par Sánchez, en détournant la frappe du piston français sur sa barre (76 e ). En tout, il a repoussé six assauts marseillais, son meilleur total de la saison, à égalité avec son match contre Paris, en septembre dernier. Et déjà là, il n‘avait pu empêcher la défaite de l’OL (0-1).…

Par Léo Tourbe, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com