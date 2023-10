Anthony Lopes : « Il n’y a qu’avec des joueurs de caractère qu’on arrivera à s’en sortir »

C’est par ici la Ligue 2 ?

Battu par Clermont sur sa pelouse, l’Olympique lyonnais est lanterne rouge de Ligue 1 après neuf journées. Incapables de remporter le moindre match jusqu’à présent, les Gones sont au plus mal. « Dans la situation dans laquelle on est, si on démarre le match en étant un peu en dilettante, en étant pas agressifs, on le paie cash , a réagi Anthony Lopes au micro de Prime Vidéo au coup de sifflet final. J’aimerais bien revoir l’action du premier but, je trouve ça assez incroyable qu’on arrive à faire un contrôle de la poitrine alors que le ballon vient de derrière. Mais c’est comme ça on ne peut pas revenir en arrière, ça nous met bien la tête dedans. »…

