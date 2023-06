Anthony Le Tallec témoin de l’agression au couteau à Annecy

Bien malgré lui, Anthony Le Tallec a été l’un des témoins de l’agression au couteau dans le parc du Pâquier, à Annecy, en Haute-Savoie, ce jeudi 8 juin. Sur son compte instagram, l’ancien Havrais a livré son témoignage, glaçant. « Je courais au bord du lac, au niveau des pédalos. Et je vois des gens qui courent à contre-courant de moi. Je vois même des gens qui couraient avec des poussettes. Je me demandais ce que c’était ce délire, j’ai cru que c’était un jeu au départ, » explique l’ancien buteur. Il reprend : « J’a i continué de courir et là, je vois une maman qui me dit : “N’allez pas là-bas, il y a quelqu’un qui poignarde tout le monde, qui poignarde des enfants, n’y allez pas !”. Je suis surpris, je continue, et là le mec arrive en face de moi. Je m’écarte car je vois des policiers à une dizaine de mètres derrière lui, il courrait mais ils n’arrivent pas à l’attraper. »

Le natif d’Hennebont dans le Morbihan poursuit : « Il voulait attaquer tout le monde. Je me suis écarté et il a foncé tout droit sur un papy et une mamie, et il poignarde le papy. Je voulais intervenir, il y avait quatre-cinq policiers mais j’avais l’impression qu’ils ne savaient pas quoi faire. À un moment, je leur dis : “Tirez-lui dessus, tuez-le, il est en train de tuer tout le monde”. Le papy tombe à terre, il le poignarde une seconde fois et au même moment, ils lui tirent dessus. C’était la panique totale ». Le bilan actuel fait état de six blessés, dont quatre au pronostic vital engagé. L’agresseur est un Syrien de 32 ans, a été maîtrisé.…

TJ pour SOFOOT.com