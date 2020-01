Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antetokounmpo terrasse les Celtics, fin de série pour le Jazz Reuters • 17/01/2020 à 10:44









Antetokounmpo terrasse les Celtics, fin de série pour le Jazz par Hugo Chalmin (iDalgo) Giannis Antetokounmpo continue d'asseoir sa domination sur la NBA. Hier soir, le MVP en titre a signé une superbe prestation pour venir à bout des Celtics 128 à 123. Auteur de 32 points, 17 rebonds et 7 passes décisives, il a porté les Bucks vers leur 37ème victoire de la saison. Dans la conférence Ouest, New Orleans a mis fin à la série de 10 victoires consécutives du Jazz. Malgré les 17 points, 14 rebonds et 3 contres de Rudy Gobert, Utah s'est incliné en prolongation 138 à 132 face aux Pelicans d'un Brandon Ingram à 49 points. Un record en carrière pour l'ancien des Lakers. Parmi les autres rencontres de cette petite nuit NBA, Orlando et un Evan Fournier discret (15 points, 2 passes décisives) craquent chez les Clippers (95-122). Les Knicks s'inclinent au Madison Square Garden face à Phoenix (121-98) et Denver s'impose après prolongation à Golden State (134-131).

